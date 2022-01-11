Yarın kar İstanbul, Bursa, Balıkesir'de! Meteroloji perşembe Ankara'ya varacak diyor
Meteorolojinin haber verdiği kar yağışı Balkanlar üzerinden yurda giriş yaptı. Edirne ve Kırklareli'nde beklenenden daha kuvvetli yağıyor. Kar yağışı çarşamba günü İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de, perşembe günü Ankara, Konya, Kayseri ve Sivas'ta olacak. İşte meteorolojiden gelen son hava durumu tahmini:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haber verdiği kar yağışı Edirne'den yurda giriş yaptı. Trakya bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun bir çok kesimini etkisi altına alacak. Hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. AKOM'dan İstanbul için acil uyarı geldi. Özellikle perşembe ve cuma günü yağış etkisini artıracak. İşte son hava durumu raporu:
Bu görüntüler Trakya bölgesinden geldi. Meteorolojinin duyurduğu kar yağışı Edirne'den yurda giriş yaptı. Edirne ve Kırklareli'ni vuran kar yağışı Balkanlar üzerinden etkili bir şekilde geldi. Hava sıcaklığı bölgede 3 derecenin altına inerken kar, Bulgaristan sınırına doğru etkisini artırıyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı civarında kar yerleri örtmeye başladı. Kentte karın yarın daha etkili olması bekleniyor. Kırklareli'nde de sınır bölgelerinde yoğun kar görülüyor. Demirköy ilçesinde kar kalınlığı kısa sürede 5 santimetreyi buldu. Bazı sürücüler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı. Sıcaklığın 2 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde karın geceye doğru daha etkili olacağı tahmin ediliyor.
Trakya'daki kar yağışı - Video tıkla
İstanbul'a kar yağışı yarın geliyor : İlk olarak Trakya'yı vuran kar yağışı İstanbul'a çarşamba günü ulaşacak. AKOM'dan gelen uyarıda kar yağışı öncesi kuvvetli fırtınaya dikkat çekildi. Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kar yağışının İstanbul'da çarşamba sabahından itibaren görüleceği duyuruldu. Kar yağışı perşembe günü de İstanbul'da etkili olacak. Perşembe günü kar yağışı Marmara bölgesinin tamamına hakim olacak. Balıkesir, Bursa, Yalova, Sakarya, Bolu, Düzce illerinde de yoğun yağışlar görülecek.
Ankara'ya perşembe günü kar geliyor
Batı bölgelerini etkileyen kar yağışı perşembe günü Başkent Ankara'ya ulaşacak. Hava sıcaklığı Ankara'da eksi 2 derecelere inecek. Cuma günü kısa bir ara verecek olan kar yağışı cumartesi günü yeniden etkili olacak. Ankara ile kar yağışı perşembe günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesini saracak. Kütahya, Eskişehir, Kayseri, Konya, Sivas, Erzincan başta olmak üzere bölge kentlerinde kar yağışı etkili olacak.