Yarın kar İstanbul, Bursa, Balıkesir'de! Meteroloji perşembe Ankara'ya varacak diyor

Bu görüntüler Trakya bölgesinden geldi. Meteorolojinin duyurduğu kar yağışı Edirne'den yurda giriş yaptı. Edirne ve Kırklareli'ni vuran kar yağışı Balkanlar üzerinden etkili bir şekilde geldi. Hava sıcaklığı bölgede 3 derecenin altına inerken kar, Bulgaristan sınırına doğru etkisini artırıyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı civarında kar yerleri örtmeye başladı. Kentte karın yarın daha etkili olması bekleniyor. Kırklareli'nde de sınır bölgelerinde yoğun kar görülüyor. Demirköy ilçesinde kar kalınlığı kısa sürede 5 santimetreyi buldu. Bazı sürücüler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı. Sıcaklığın 2 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde karın geceye doğru daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

Trakya'daki kar yağışı - Video tıkla