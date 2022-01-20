Yarın kar geliyor Meteoroloji son dakika haberiyle ürküttü asıl pazartesi çok kötü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden son dakika olarak geçen son hava durumu uyarısı arka arkaya gelecek şiddetli kar yağışıyla ilgili oldu. Meteoroloji Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22.01.2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacağını haber verdi. Beklenmedik olan ise Karadeniz üzerinden gelecek olan çok daha kuvvetli bir yağışı oldu. Meteoroloji balkanlardan gelecek kar yağışı bitmeden önümüzdeki hafta 24 Ocak 2022 pazartesi itibariyle Karadeniz üzerinden daha soğuk ve daha yoğun kar yağışının geleceğini haber verdi. Karadeniz üzerinden gelecek olan bu ikinci yağış dalgası hem aşırı soğuğu hem de çok daha yoğun bir kar yağışını getirecek. İşte meteorolojiden gelen o son dakika gelişmesi: