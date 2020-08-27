Yarın Cezayir'den çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı sıcak hava dalgasının 28 Ağustos cuma günü geleceğini bildirdi. MGM sitesinden yapılan uyarıya göre bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi aşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden aşırı sıcak alarmı geçti. Cezayir'den gelecek sıcak hava dalgası yurt genelindeki sıcaklıkları belirgin oranda yükseltecek. Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava ile birlikte Marmara bölgesinde sıcaklık 38 derecelere, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 40 derecelere ulaşacak. Aşırı sıcaklar önümüzde 5 gün boyunca etkisini daha da artırarak devam edecek.
Meteorolojinin geçtiği son hava durumu alarmına göre aşırı çöl sıcakları cuma günü yurtta etkili olmaya başlayacak. Özellikle pazar günü etkisini daha çok artıracak ve önümüzdeki hafta da devam edecek. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte ısı mevsim normallerinin mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıkacak. Aşırı sıcaklar 28 Ağustos cuma günü ilk olarak Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Antalya, Adana ve güneydoğu anadolu bölgesinde etkili olacak.
29 Ağustos Cumartesi günü hava durumu : Çöl sıcaklıkları ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar özellikle hafta sonu 35-42 dereceye ulaşacak. Cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa, Sakarya ve Balıkesir başta olmak üzere bir çok ilde sıcaklık 35-38 derece aralığına çıkacak. Ege bölgesinde ise cumartesi günü bazı illerde termometre 40 dereceyi gösterecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu da aşırı sıcaklarla kavrulacak.
30 Ağustos pazar günü hava durumu
Aşırı sacıklar pazar günü yurdun doğudan batıya, güneyden kuzeye tüm bölgelerine yayılmış olacak. Bazı illerde termometre 42 dereceyi gösterecek. Aşırı sıcaklar nem ile birlikte çok daha fazla hissedilecek. Sıcak hava dalgası etkisini hemen yitirmeyecek. Önümüzdeki hafta da çöl sıcakları kavurmaya devam edecek.