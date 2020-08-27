Yarın Cezayir'den çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor

Meteorolojinin geçtiği son hava durumu alarmına göre aşırı çöl sıcakları cuma günü yurtta etkili olmaya başlayacak. Özellikle pazar günü etkisini daha çok artıracak ve önümüzdeki hafta da devam edecek. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte ısı mevsim normallerinin mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıkacak. Aşırı sıcaklar 28 Ağustos cuma günü ilk olarak Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Antalya, Adana ve güneydoğu anadolu bölgesinde etkili olacak.