Yarı çıplak poz veren Didem Soydan o defteri kapattığını söyledi hayranlarını üzen haber
Güzel model Didem Soydan, özel hayatı ve işi hakkında konuştu, hayranlarını üzen bir haber verdi.
İrem Derici'nin eski aşkı Lider Şahin ile aşk yaşamaya başlayan Didem Soydan, Cem Adrian konserinde objektiflere takıldı. Tam gaz devam eden ilişkide Soydan, sevgilisi Şahin'e övgüler yağdırdı.
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İlişkisi hakkında konuşmayı tercih etmeyen ve kaçamak yanıtlar veren Soydan, Lider Şahin’in son şarkısı hakkında “Çok güzel, çok beğendim” dedi.
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Modelliğin yanı sıra dizilerde de rol alan Didem Soydan, hayranlarını üzen bir haber verdi. Soydan, artık dizilerde yer almayacağını, “O defteri tamamen kapattım” dedi.
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Öte yandan, sosyal medyada cesur pozlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde üstsüz fotoğrafını paylaşarak herkesi şoke etmişti.
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