Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz duşta poz verdi sosyal medya yıkıldı
Kanal D'nin reyting rekorları kıran yapımlarından Yargı'da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, duşta verdiği pozla bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. Deniz'in paylaşımını beğenenlerin yanı sıra eleştiriler de bir hayli fazla oldu.
Sevilen dizi Yargı'da Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla iddialı pozlarını göz önüne seriyor. Deniz, son paylaşımıyla yine odak noktası oldu.
Kaan Yıldırım ile aşkları tam gaz devam eden Pınar Deniz, cesur paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.
Deniz, duşta iç çamaşırıyla poz verdi. Eline bir de kadeh alan başarılı oyuncu olay olan pozuna "A'dan X'e" notunu düştü.
Tepki çekti
Oyunculuğu ile her kesimden tam not alan Pınar Deniz'in bu pozu ise çoğu hayranının hoşuna gitmedi. Sosyal medya kullanıcıları Deniz'i topa tuttu.