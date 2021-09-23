Yargı Esra Erol Müge Anlı Evlilik Hakkında Her Şey'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Nurgül Hanım, 2 buçuk aylık hamile olduğunu belirtip İstanbul’a geldiğinde kanaması olduğunu ama müdahale edildiğini, şu an iyi olduğunu, 2 çocuğu olduğunu ve evli olduğunu, 23 yaşında olduğunu, evliliğinde mutlu olduğunu, kaçarak evlendiğini dile getirdi. Özlem Hanım, kendisinin Sivas’ta Abdullah Bey’in yanında bulunduğunu dile getirdiği Esra Erol zirveyi rakibine kaptırdı.