Yargı Esra Erol Müge Anlı Evlilik Hakkında Her Şey'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
22 Eylül 2021'in reyting sonuçları Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Evlilik Hakkında Her Şey ve Yargı'yı hüsrana uğrattı.
Nurgül Hanım, 2 buçuk aylık hamile olduğunu belirtip İstanbul’a geldiğinde kanaması olduğunu ama müdahale edildiğini, şu an iyi olduğunu, 2 çocuğu olduğunu ve evli olduğunu, 23 yaşında olduğunu, evliliğinde mutlu olduğunu, kaçarak evlendiğini dile getirdi. Özlem Hanım, kendisinin Sivas’ta Abdullah Bey’in yanında bulunduğunu dile getirdiği Esra Erol zirveyi rakibine kaptırdı.
‘Cenazeme kaç kişi katılır?’ diye düşünerek sosyal medyadan ölüm ilanı veren 50 yaşındaki Türkan Günday'ın katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert reytingde zirve yarışından koptu.
Kardeşinin öldürüldüğü haberiyle yıkılan Ceylin’in çaresiz halleri dikkat çekerken, genç kadının Çınar’a öfke kustuğu anlar duygusal bir bölümün sinyallerini verdiği Yargı tekrar bölümüyle hüsrana uğradı.
Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile birlikte uzun yıllardır İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Artık Azra için bir sonraki adıma geçme zamanı geldiği Evlilik Hakkında Her Şey reytinglerde tekrar bölümüyle umduğunu bulamadı.
İşte çarşamba günü reytingleri...