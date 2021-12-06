Yargı Elbet Bir Gün Masterchef Kim Milyoner Olmak İster hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
5 Aralık 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Elbet Bir Gün, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
Kırmızı ve mavi takım, üç takım oyunu sonunda eleme adaylarını çıkardı. Eleme gecesinde avakado ile yaratıcı tabaklar çıkaran 6 yarışmacı kıran kırana rekabet ettiği Masterchef reytingde hüsrana uğradı.
Babasını arayan Ahmet için işler hiç de umduğu gibi ilerlemez. Başı beladadır. Gizem ve Nesime, Ahmet’i bulmak için büyük uğraşlar verirler. Fakat Ahmet’i içinde bulunduğu zor durumdan Murat Güven'in kurtardığı Elbet Bir Gün reytingde umduğunu bulamadı.
Ilgaz'ın babası konusundaki itirafından sonra Ceylin çılgına döner. Dünyası adeta başına yıkılmıştır. Metin'in karşısına çıkarak bunun bedeli ödeteceğini söyler. Ilgaz ise aşkını kaybetmekten korkmaktadır. Ceylin'in de Ilgaz'ın da ruhları kaos içinde olduğu Yargı reytingde zirveyi kaptırdı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytingde ilk 10'a giremedi.
İşte pazar günü reytingleri...