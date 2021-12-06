Yargı Elbet Bir Gün Masterchef Kim Milyoner Olmak İster hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Babasını arayan Ahmet için işler hiç de umduğu gibi ilerlemez. Başı beladadır. Gizem ve Nesime, Ahmet’i bulmak için büyük uğraşlar verirler. Fakat Ahmet’i içinde bulunduğu zor durumdan Murat Güven'in kurtardığı Elbet Bir Gün reytingde umduğunu bulamadı.