Yardım bekleyen Berfin Özek'e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek

Ziyarette doktorlardan detaylı bilgi aldıktan sonra Berfin Özek'e, "Burada genel olarak yapılması gereken ne ise o anlamda elimizden geleni yapma gayreti içinde olacağımızdan emin ol. Cumhurbaşkanımız da yakından takip ediyor. Yapılması gerekenler neyse yapmamız konusunda kendilerinin bizzat talimatı var" diyen Bakan Koca, tedavisine devam edilecek hastane konusunda tercih hakkının Berfin'de olduğunu söyledi.