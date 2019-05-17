Yardım bekleyen Berfin Özek'e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evine gittiği sırada uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve ve yüzünün bir bölümü yanan Berfin Özek'e ziyarette bulundu.
Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden Özek, 400 bin lira tutarındaki masrafların karşılanması durumunda ameliyat olmak istiyordu. Ankara Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Berfin Özek’i ziyaret eden Fahrettin Koca, geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Berfin Özek’in de tedavisinin her aşaması, devlet tarafından karşılanmaktadır." açıklamasını yaptı.
Ziyarette doktorlardan detaylı bilgi aldıktan sonra Berfin Özek'e, "Burada genel olarak yapılması gereken ne ise o anlamda elimizden geleni yapma gayreti içinde olacağımızdan emin ol. Cumhurbaşkanımız da yakından takip ediyor. Yapılması gerekenler neyse yapmamız konusunda kendilerinin bizzat talimatı var" diyen Bakan Koca, tedavisine devam edilecek hastane konusunda tercih hakkının Berfin'de olduğunu söyledi.
Yazılı açıklama yapıldı: Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Berfin Özek’in uğradığı saldırı, tüm Türkiye gibi bizleri de öfke ve üzüntüye boğmuştur. Ocak ayında Hatay’da yaşanan bu elim hadisenin ardından tedavi süreci başlamış, olayın faili ise tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Berfin Özek’in durumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından ilk günden beri yakından takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: "Uğradığı saldırı nedeniyle yüzündeki dokuların büyük bölümü hasar gören Özek’in yanık tedavisi, Adana Şehir Hastanesindeki 2,5 aylık süreçle tamamlanmıştır. Bundan sonraki aşama, plastik cerrahi uzmanları tarafından yürütülecek olan rekonstrüktif tedavi, yani hasarlı dokuları yeniden yapılandırma amaçlı bir müdahaledir.