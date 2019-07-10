Yaralandı! Devletimin malını kesmeyin diye direndi
Demirören Haber Ajansı
Tanju Uğur Denizli'nin Çameli ilçesinde, TIR'ın çarptığı ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken moloz yığınının altında kalarak yaralandı. Müdahale için gelen sağlık ekipleri kıyafetlerini kesip müdahale etmek isteyince "Devletimin malını kesmeyin" diyerek direndi.
Denizli'nin İmamlar mahallesinde Mikail Abalı yönetimindeki 54 HP 906 plakalı TIR, Mehmet Tutkun'a ait ahıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle çatısı çöken ve bir duvarı yıkılan ahırda, 5 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı.
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İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, molozların arasında sıkışan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı.
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Çalışma sırasında, itfaiye eri Tanju Uğur'ın üzerine moloz yığınları devrildi. Uğur, meslektaşları tarafından molozların altından kurtarıldı.
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Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Uğur'un beline ortopedik korse takılması için üzerindeki kıyafet kesilmek istendi.
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