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Yaptırımlardan kaçış telaşı başladı! Putin'in dostu Abramovich ultra lüks yatları için harekete geçti

Yaptırımlardan kaçış telaşı başladı! Putin'in dostu Abramovich ultra lüks yatları için harekete geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından gelen yaptırımlar sonrasında Rus milyarder Abramovich, harekete geçti.

Yaptırımlardan kaçış telaşı başladı! Putin'in dostu Abramovich ultra lüks yatları için harekete geçti

MarineTraffic'in adlı sitenin verileri, Rus milyarder Roman Abramovich’e ait iki süperyatın mevcut rotalarında devam etmeleri halinde, sonunda Yunanistan ve İtalya'yı ayıran Akdeniz'in bir parçası olan İyonya Denizi'nde buluşacaklarını gösterdi.

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Yaptırımlardan kaçış telaşı başladı! Putin'in dostu Abramovich ultra lüks yatları için harekete geçti

Buna göre Abramovich'in 162 metrelik süperyatı Eclipse, dün  Cezayir kıyılarının hemen dışındaydı ve Akdeniz'in doğusuna doğru yola çıktı.

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Yaptırımlardan kaçış telaşı başladı! Putin'in dostu Abramovich ultra lüks yatları için harekete geçti

Veriler, ayrıca 700 milyon dolar değerindeki geminin 21 Şubat'ta Karayipler'deki St. Martin'den yola çıktığını ortaya koydu.

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Yaptırımlardan kaçış telaşı başladı! Putin'in dostu Abramovich ultra lüks yatları için harekete geçti

Abramovich'in geçen Cuma İtalya'nın doğu kıyısı açıklarında bulunan diğer 460 metrelik gemisi Solaris ise dün günü güneydoğu İtalya ve Arnavutluk kıyıları arasında seyretti. 

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