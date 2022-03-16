Yaptırımlardan kaçış telaşı başladı! Putin'in dostu Abramovich ultra lüks yatları için harekete geçti

MarineTraffic'in adlı sitenin verileri, Rus milyarder Roman Abramovich’e ait iki süperyatın mevcut rotalarında devam etmeleri halinde, sonunda Yunanistan ve İtalya'yı ayıran Akdeniz'in bir parçası olan İyonya Denizi'nde buluşacaklarını gösterdi.