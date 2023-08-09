Yaptığı kazada maddi zarardan kaçmak isterken faciaya sebep oldu! Sürücüyü ailesinin önünde ezdi metrelerce sürükledi

Basit bir kaza sonrası bir kişinin hayatını kaybettiği olay, 2 Temmuz 2023 tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte İzmir’de yaşayan Ersin Oflaz (41), 4 yıl önce ailesine yeni bir düzen kurmak için Denizli’ye taşındı. Kurban Bayramı tatilinde ailesiyle birlikte ziyaretler yapmak için araç kiralayan Ersin Oflaz, tatilin son günü mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için ailesiyle birlikte semt pazarına geldi. Ersin Oflaz’ın alışveriş poşetlerini yerleştirdiği araca, o sırada yoldan geçen Anıl O. (49) idaresindeki ticari taksi çarptı.