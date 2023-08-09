Yaptığı kazada maddi zarardan kaçmak isterken faciaya sebep oldu! Sürücüyü ailesinin önünde ezdi metrelerce sürükledi
Denizli'de maddi hasar vererek yaptığı kazadan kaçmaya çalışan taksici, kaçma anında kapıyı tutan sürücüyü eşi ve çocuklarının önünde ezdi. Kazada metrelerce sürüklenen adam 3 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
Basit bir kaza sonrası bir kişinin hayatını kaybettiği olay, 2 Temmuz 2023 tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte İzmir’de yaşayan Ersin Oflaz (41), 4 yıl önce ailesine yeni bir düzen kurmak için Denizli’ye taşındı. Kurban Bayramı tatilinde ailesiyle birlikte ziyaretler yapmak için araç kiralayan Ersin Oflaz, tatilin son günü mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için ailesiyle birlikte semt pazarına geldi. Ersin Oflaz’ın alışveriş poşetlerini yerleştirdiği araca, o sırada yoldan geçen Anıl O. (49) idaresindeki ticari taksi çarptı.
Kaza yerinden kaçmak isteyen taksici faciaya neden oldu
Kiraladığı araçta maddi hasar oluşan Ersin Oflaz, zararın karşılanması için taksi şoförü Anıl O. ile konuşmak istedi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma üzerine, taksi şoförü olay yerinden uzaklaşmak için aracını hareket ettirdi. Araçta bekleyen eşi ve 2 çocuğunun gözleri önünde yaşanan olayda, Ersin Oflaz kaçmaya çalışan taksinin şoför kapısını tutarak sürücüyü engellemeye çalıştı.
Taksinin kapısına tutunarak metrelerse sürüklenen Ersin Oflaz, başka bir araca çarparak yere savrulup ağır yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Ersin Oflaz, tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan Ersin Oflaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan taksici Anıl O., adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ailenin avukatı, acı haberin ardından sürücünün tutuklanması için başvuruda bulundu.
“Serbest bırakılan sürücü adli kontrol tedbirlerini ihlal etti”
Ersin Oflaz’ın ölümünün ardından serbest bırakılan taksicinin tutuklanması için gerekli müracaatları yaptıklarını kaydeden ailenin avukatı Mert Koç, “Olay günü müvekkilimiz ailesiyle birlikte pazar alışverişi için Pelitlibağ Mahallesi'nde kurulan pazar yerine gidiyor. Tabii pazar alışverişi nedeniyle sokaklarda trafik yoğunluğu bulunuyor. O esnada müvekkilimiz taksici ile ara sokakta karşı karşıya geliyor. Aralarında bir yol verme tartışması çıkıyor."