Yaprak Özdemiroğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor son hali mest etti!
Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolleri paylaşan oyuncu Yaprak Özdemiroğlu sosyal medyada 20 yaş akımına katıldı.
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Şekerpare ile akıllara kazınan Yaprak Özdemiroğlu, sosyal medyada başlatılan 20 yaş akımına uydu. Özdemiroğlu, paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.
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Başarılı oyuncu bu paylaşımına "20 yaş challenge'ı var dediler geldik" notunu düştü. Özdemiroğlu'nun gençlik fotoğrafı takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Güzel oyuncunun son hali de "Yıllara meydan okuyor" yorumlarına neden oldu.
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Yıllardır setlerden uzak olan Özdemiroğlu, şimdi 57 yaşında ve İzmir'de yaşıyor.
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