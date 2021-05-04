BIST 1.424
DOLAR 8,32
EURO 10,01
ALTIN 477,76

Yaprak Özdemiroğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor son hali mest etti!

Yaprak Özdemiroğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor son hali mest etti!

Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolleri paylaşan oyuncu Yaprak Özdemiroğlu sosyal medyada 20 yaş akımına katıldı.

Yaprak Özdemiroğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor son hali mest etti!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Şekerpare ile akıllara kazınan Yaprak Özdemiroğlu, sosyal medyada başlatılan 20 yaş akımına uydu. Özdemiroğlu, paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. 

19
Yaprak Özdemiroğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor son hali mest etti!

Başarılı oyuncu bu paylaşımına "20 yaş challenge'ı var dediler geldik" notunu düştü. Özdemiroğlu'nun gençlik fotoğrafı takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü.

29
Yaprak Özdemiroğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor son hali mest etti!

Güzel oyuncunun son hali de "Yıllara meydan okuyor" yorumlarına neden oldu.

39
Yaprak Özdemiroğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor son hali mest etti!

Yıllardır setlerden uzak olan Özdemiroğlu, şimdi 57 yaşında ve İzmir'de yaşıyor. 

49