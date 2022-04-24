Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel maalesef dedi ve acı haberi duyurdu
Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Yaprak Dökümü’ isimli diziyle adını duyuran ve sonrasında ABD’ye yerleşen oyuncu Tolga Karel acı haberi sosyal medya sayfasından paylaştığı bir gönderiyle duyurdu.
2005-2010 yılları arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle tanınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı.
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Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşi Sarah Scott'ın ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.
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Ardından Florida'da evini alan Tolga Karel, Amerika'da şirket kurmuştu.
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Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Karel, bu kez acı bir haberle gündeme geldi.
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