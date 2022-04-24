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Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel maalesef dedi ve acı haberi duyurdu

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel maalesef dedi ve acı haberi duyurdu

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Yaprak Dökümü’ isimli diziyle adını duyuran ve sonrasında ABD’ye yerleşen oyuncu Tolga Karel acı haberi sosyal medya sayfasından paylaştığı bir gönderiyle duyurdu.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel maalesef dedi ve acı haberi duyurdu

2005-2010 yılları arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle tanınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı.

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Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel maalesef dedi ve acı haberi duyurdu

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşi Sarah Scott'ın ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

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Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel maalesef dedi ve acı haberi duyurdu

Ardından Florida'da evini alan Tolga Karel, Amerika'da şirket kurmuştu.

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Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel maalesef dedi ve acı haberi duyurdu

Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Karel, bu kez acı bir haberle gündeme geldi.

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