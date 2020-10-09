Yaprak Dökümü sosyal medyanın zirvesinde

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan 'Yaprak Dökümü' dizisi 2006-2010 yıllarında Kanal D'de ekranlara gelmişti. Bazen güldüren bazen ağlatan fenomen dizi, karakterlerinden konusuna kadar büyük ilgi görmüştü. Dizinin finali günler boyunca gündemden düşmemişti.

Dizinin teve2'de yayınlanan tekrar bölümleri sevenleri tarafından takip edilirken; bir kez daha final yapan dizi, seneler sonra, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o paylaşımlardan bazıları...