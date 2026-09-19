Yapı Kredi nakit yönetimi alanında uluslararası ödül kazandı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, müşteri oyları sonucu uluslararası alanda bir kez daha söz konusu ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Ticari ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Özdemir, ödülün, müşteri odaklı çalışmalarının bir yansıması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün en geniş kapsamlı araştırmalarından biri olan ve doğrudan müşteri değerlendirmeleriyle şekillenen Euromoney araştırmasında, nakit yönetimi alanında bir kez daha Türkiye'nin En İyi Bankası seçilmek, bizim için çok değerli. Bu başarıyı mümkün kılan ve bizlere güven duyan tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Nakit yönetimindeki güçlü stratejimiz, yenilikçi anlayışımız, uçtan uca dijital ürünlerimiz ve müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz fark yaratan çözümlerimizle, firmalarımızın nakit akışlarını en etkin şekilde yönetmesini sağlıyoruz, dijitalleşmelerini hızlandırıyoruz ve sunduğumuz katma değerli servislerimizle firmalarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Sektörümüze ışık tutan hizmetlerimizle her zaman bir adım önde olmayı sürdüreceğiz. Hem bireysel hem de ticari müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye, tüm kanallarımızdan kesintisiz hizmet sağlayarak sektörümüzde müşteri deneyimi kalitesini artırmaya devam edeceğiz."