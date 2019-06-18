Yaparsın Aşkım'daki zengin kadın yarışmacı izleyiciyi çıldırttı! Ayakkabısının fiyatı...

İlker Ayrık, kadın yarışmacı Reyhan Polat’a önce, "Bir elbiseye ne kadar para verirsiniz?" diye sordu. Yarışmacı elbiseye çok para vermem diye cevap verince ünlü sunucu, "Peki bir çift ayakkabıya en çok ne kadar ödersin?" diye sorunca, yarışmacının müstakbel eşi İsa İşleyen, "İlker Bey lütfen ayağındaki ayakkabıları sorun" diye ısrar etti.