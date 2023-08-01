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Yanlış ihbar bütün mahalleyi sokağa döktü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

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Yanlış ihbar bütün mahalleyi sokağa döktü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Kocaeli'de bir gece kondu hakkında yapılan yanlış yangın ihbarı bütün mahalleyi sokağa döktü. Olay yerinde yangın izine rastlanmazken mahalleli korku dolu gözlerle itfaiye ekiplerini izledi.

Yanlış ihbar bütün mahalleyi sokağa döktü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi.

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Yanlış ihbar bütün mahalleyi sokağa döktü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

İddiaya göre gecekondunun çatısından duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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Yanlış ihbar bütün mahalleyi sokağa döktü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaptığı incelemede duman ve alevle rastlamadı.

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Yanlış ihbar bütün mahalleyi sokağa döktü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Öte yandan itfaiye araçlarının siren seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü.

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