Yanlış ihbar bütün mahalleyi sokağa döktü! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı
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Kocaeli'de bir gece kondu hakkında yapılan yanlış yangın ihbarı bütün mahalleyi sokağa döktü. Olay yerinde yangın izine rastlanmazken mahalleli korku dolu gözlerle itfaiye ekiplerini izledi.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi.
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İddiaya göre gecekondunun çatısından duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaptığı incelemede duman ve alevle rastlamadı.
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Öte yandan itfaiye araçlarının siren seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü.
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