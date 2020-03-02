Yanından ayırmadığı kuzusuyla maça gitti dışarı çıkarıldı

Kuzusunu gittiği her yere götürmek için otomobilinin bagajına özel bölme yaptırdığını anlatan Bayram Yurt, "8 yıldır kuzu besliyorum. 1 aylıkken alırım, ardından 6 aylık ya da 1 yaşına kadar beslerim. Sonrasında ağabeyime veriyorum. Bir sonraki yıl başka bir kuzu alıp yine evimde bakarım. Bu yıl da 'Kibrit' ismini verdiğim kuzuma bakıyorum. Onu besleyip büyütüyoruz. Altını bezliyorum, evimizde bizimle birlikte yaşıyor. Ben nereye gitsem, o da peşimden gelir. Benim yanımdan hiç ayrılmaz" dedi.