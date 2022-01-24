Yanına çağırıp 'seni yarın Hakkari'ye sürerler' deyip uyardı! Bülent Ersoy Anıtkabir sessizliğini bozdu: Gece yatarken...
Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subayın Hakkari'ye tayiniyle ilgili olarak Bülent Ersoy sessizliğini bozdu.
Türk Sanat Müziğinin 'Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, bir açılışa katılmak üzere Bursa'ya geldi.
Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir güzellik merkezinin açılışına katılan Ersoy, açılış kurdelesini şarkıcı Altay'la birlikte kesti.
Konserden çıkıp Bursa'ya geldiğini söyleyen Ersoy, "Konser çok güzeldi. Üzüm salkımlarının ağacın belini büktüğü gibi, tıklım tıklımdı. Her yerden insan seli vardı" dedi.
Bir muhabirin, "Sizi her zaman şık görüyoruz. Şıklığın olmazsa olmazı diyebileceğiniz, mücevherleriniz dışında ne var?" sorusuna Ersoy yanıt verdi.