Yangınlar, kuraklık en özel balda üretimi bitirdi! Çam balı bu yıl yok!
Dünya çam balı üretiminin merkezi Muğla, kuraklık, iklim değişikliği ve orman yangınları sonrası 2021 yılı çam balı üretimini sıfır rekolte ile kapattı
Dünya çam balının yüzde 90’ı, Türkiye çam balının ise yüzde 78’ini karşılayan Muğla’da ilk defa çam balı üretimi yapılamadı. Yıllık 20 bin tona yakın çam balı üretiminin gerçekleştiği Muğla’da son iki yıldır devam eden rekolte düşüklüğü bu yıl dibe vurdu.
Çam balı üretiminin merkezi konumundaki Muğla’da üretim yapılamamasının en büyük nedeni küresel iklim ve kuraklık gösterilirken, çam balı üretiminin yoğun olduğu Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yaz aylarında çıkan orman yangınları da bal ormanı sahalarının daralmasına neden oldu.
3,5 milyon kovan konaklıyordu
Normal çam balı üretimi yapılan yıllarda Muğla’nın yerli üreticisi ile diğer illerden gelen arıcılarla birlikte toplam Türkiye’nin toplam 8,5 milyon arı kovanı varlığında 3,5 milyonu Muğla bölgesinde çam balıüretimi için konaklıyordu. Muğla’nın çeşitli ilçelerinde oluşturulan ‘Bal Ormanı’ bölgelerinde konaklayan gezgin aracılar bu yıl Muğla’ya hiç gelmedi.
Çamlarda Basra oluşmadı
Ağustos ayı başına kadar Türkiye’nin birçok bölgesinde çiçek balı üretimi için giden Muğla’nın yerli bal üreticilerinden bal ormanlarının yangınlarda zarar görmesi nedeniyle çoğunluğu geri dönmedi, dönenler de bal üretimi yapamadı. Basralı çamağaçlarındaki böceklerin bal üretimi için gereken iklimin oluşmaması nedeniyle arılar bal üretimi yapamadı.