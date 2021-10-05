Yangınlar, kuraklık en özel balda üretimi bitirdi! Çam balı bu yıl yok!

3,5 milyon kovan konaklıyordu

Normal çam balı üretimi yapılan yıllarda Muğla’nın yerli üreticisi ile diğer illerden gelen arıcılarla birlikte toplam Türkiye’nin toplam 8,5 milyon arı kovanı varlığında 3,5 milyonu Muğla bölgesinde çam balıüretimi için konaklıyordu. Muğla’nın çeşitli ilçelerinde oluşturulan ‘Bal Ormanı’ bölgelerinde konaklayan gezgin aracılar bu yıl Muğla’ya hiç gelmedi.