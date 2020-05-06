Yangında firar eden koyun 7 yıl sonra geri döndü! Yününe 6 bin dolar verildi

Sahipleri, koyunu önce güvenlik kamerasında gördü. Sadece gözlerini görünen büyük yün yumağı, evdekileri önce korkuttu. Koyunun sahibi çiftçi Alice Gray, koyunu önce tanımadı, daha sonra bu koyunun 7 yıl önce firar eden koyun olduğunu anladı ve diğer koyunların yanına koydu.