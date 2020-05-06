Yangında firar eden koyun 7 yıl sonra geri döndü! Yününe 6 bin dolar verildi
Yedi yıl önce çiftlikten firar eden koyun uzun süren 'sosyal izolasyonun' ardından yün yumağı olarak evine döndü.
Tazmanya'da 2013 yılında büyük bir yangın sonrası firar eden koyun, kendini 7 yıl "sosyallikten izole" ettikten sonra evine döndü. Sahipleri koronavirüs salgını için çiftlikte yaşarken dönen koyunun hikayesi büyük ilgi gördü.
Sahipleri, koyunu önce güvenlik kamerasında gördü. Sadece gözlerini görünen büyük yün yumağı, evdekileri önce korkuttu. Koyunun sahibi çiftçi Alice Gray, koyunu önce tanımadı, daha sonra bu koyunun 7 yıl önce firar eden koyun olduğunu anladı ve diğer koyunların yanına koydu.
Çiftlik çevresinde dolaşmasına karşın sahiplerini bir süre yanına yanaştırmayan koyun, 5 kişi tarafından yakalanarak çitlerin arkasında yaşamaya başladı.
Çiftçi Gray, koronavirüs yardım kampanyasına destek için firari koyunun yününü satışa sundu. Şimdilik 6 bin Avustralya doları (Yaklaşık 27 bin TL) önerildi.