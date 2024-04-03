Yangında akılalmaz ihmaller zinciri çıktı! Gece kulübü 29 kişiye mezar olmuştu
İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciaya neden oldu. Tadilat sırasında yanıcı ve parlayıcı malzemelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangında bodrum katta mahsur kalan işçilerden 29'u hayatını kaybetti. Tadilatın kaçak yapıldığı ortaya çıkarken, mekânın tek kapısı olduğu için içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.
İstanbul, Beşiktaş’ta 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan eksi 1 ve 2. katındaki ‘Masquerade Club’ adlı mekânın tadilatında yangın çıktı. Yangında çoğu işçi, 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni ortaya çıkarken tek çıkış kapısı nedeniyle ölenlerin çoğunun dumandan zehirlendiği belirlendi. Yangında 29 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU
İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi.
Mekânın tek kapısı olduğu öğrenilirken içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Sedyelerde dışarı çıkartılanların çoğunluğu kurtarılamadı. Dakikalar içinde ölü sayısı 29'a çıktı.