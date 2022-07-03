Yamyam seri katil kurbanlarını hem yedi hem de komşularına yedirdi
Seri katil yamyam dehşeti! Meksika'nın Atizapan şehrinde yakalanan ve kurbanlarını yediğini hatta komşularına da yedirdiğini itiraf eden 73 yaşındaki seri katilin evinden çıkanlar tüyleri diken diken ediyor.
Meksika'nın Atizapan şehrinde yaşayan bir polis memurunun eşinin ortadan kaybolmasıyla seri katil yamyamın kan donduran vahyeti de gün yüzüne çıktı. 34 yaşındaki kadın kocasına ailecek görüştükleri Andres Filomeno Mendoza Celis ile şehir merkezine gideceklerini söyledi ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
Bunun üzerine polis memuru, karısının cep telefonu sinyallerini takip etmeye başladı. Bir yandan da güvenlik kameralarını izleyip bir kanıt bulmaya çalışan koca, karısına ait son izlere Celis'in evinin yakınında rastladı.
Komşusuyla yüzleşmeye karar veren polis memuru, adamın direnişlerine rağmen eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Eşini parçalanmış bir halde bulan polis, bodrum katına indiğinde ise pek çok kurbana ait kemikler, kafatasları ve kadın kıyafetleri ile karşılaştı.
Evin bodrum katından 4 bin 600 kemik çıktı!
Geçen yılın mayıs ayında yakalanan ve çoğunlukla kadınları hedef alan 73 yaşındaki 'Atizapan Yamyamı' lakaplı seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis’in evinde yapılan incelemede, son 4 ayda bulunan 300 kemikle birlikte 4 bin 600 adet insan kemiği ele geçirildi.