Yalova'da kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza
YALOVA'da Ahmet Kıral'ın (55) ameliyatla alınıp, hastalık nedeninin belirlenmesi için İstanbul'a gönderilmek istenen dalağın kargoda kaybolması ile ilgili başlatılan soruşturmada İl Sağlık Müdürlüğü, özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası uyguladı. Ahmet Kıral'ın oğlu Ünal Kıral, "Herkes elini vicdanına koysun" dedi.
Yalova'da Ahmet Kıral, geçen yıl karın ağrısı şikayetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Gerekli muayeneleri yapılan Kıral'a, 'dalak büyümesi' teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi. 10 Kasım 2020'de ameliyat olan Kıral'ın dalağı alındı. Hastalık nedeninin belirlenmesi için dalağın, İstanbul'a patoloji servisine gönderilmesine karar verildi. Kıral da ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu, kendisine patoloji sonuçlarının 15 gün içerisinde çıkacağı bildirildi.
15 gün geçmesine rağmen sonuçların gelmemesi üzerine Kıral'ın oğlu Ünal Kıral, hastaneye giderek durumu öğrenmeye çalıştı. Hastaneye yetkilileri, alınan dalağın gönderdikleri kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi. Kaybolan dalak ile ilgili Ahmet Kıral, 29 Ocak'ta savcılığa suç duyurusunda bulundu, İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada özel hastanenin dalağı 'standart' kargo seçeneğiyle gönderdiği, paketin taşıma sırasında zarar gördüğü ve bu nedenle çöpe atıldığı tespit edildi.
Konuyla ilgili incelemesini tamamlayan İl Sağlık Müdürlüğü, özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası verdi. Ayrıca adli tıp kurumu tarafından savcılığa sunulan raporda, dalağın 'standart' kargo seçeneği ile gönderilmesinin tıbben uygun olduğu belirtildi.
Verilen ceza ile rapora tepki gösteren Ünal Kıral, şunları söyledi:
"Adli tıp raporunun 'standart kargo' ibaresini tıbba uygun buldu. Bu karar, bizi üzmüştür. Babamın da sağlık durum zaten o günden bugüne pek iyi sinyaller vermiyor. En son gittiğimiz hastane muayenesinde babamın dalak ameliyatı sırasında yapılan dikişlerinde fıtık oluşmuş. Bu olayın hala takibindeyiz ama adil bir şekilde takibinin olmasını istiyoruz. Herkes elini vicdanına koysun" dedi.