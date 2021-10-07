Yalova'da kargoda kaybolan dalak için şaka gibi ceza

Verilen ceza ile rapora tepki gösteren Ünal Kıral, şunları söyledi:

"Adli tıp raporunun 'standart kargo' ibaresini tıbba uygun buldu. Bu karar, bizi üzmüştür. Babamın da sağlık durum zaten o günden bugüne pek iyi sinyaller vermiyor. En son gittiğimiz hastane muayenesinde babamın dalak ameliyatı sırasında yapılan dikişlerinde fıtık oluşmuş. Bu olayın hala takibindeyiz ama adil bir şekilde takibinin olmasını istiyoruz. Herkes elini vicdanına koysun" dedi.