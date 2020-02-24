Yalnızlığın en modern çözümü bu uygulamalarda!
Akıllı telefonların hayatımıza hükmetmesiyle beraber birçok şeyde olduğu gibi “sevgili bulma” eylemi de değişim gösterdi. İşte en popüler arkadaş bulma uygulamaları!
Tinder
Arkadaşlık uygulaması denilince ilk akla gelen flört uygulaması olan Tinder, arkadaşlık uygulamaları arasında lider konumda. 2012’de ilk piyasaya sürüldüğünden beri hızlıca yaygınlaşmaya başlayan uygulama, 38 dilde ve 196 ülkede milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.
Meet Me
Uygulamanın “Tanış” bölümünden yeni insanlarla tanışmak mümkünken, kendi profilinizde aynı Facebook’ta olduğu gibi fotoğraf veya ileti paylaşabiliyorsunuz.
OKcupid
OKcupid, yalnızca bir resim temelinde eşleştirmek yerine gerçekleri tanımaya odaklanıyor.İnsanların kısa ve uzun zamanlı ilişki tercihi yapabildiği,beğeni ve zevklerinin örtüştüğü kişilerle eşleşme algoritmasına sahip bir uygulama olan Okcupid,benzer fikirli insanlar keşfetmenize yardımcı oluyor.
Bumble
Sanal arkadaşlık uygulamalarından biri olan Bumble, son yılların yeni gözdelerinden.Bumble temel olarak kadınlar için Tinder olarak adlandırılabilir. Bumble uygulamasında önce kadınların mesaj göndermesi gerekiyor. Erkek tarafı 24 saat içinde cevap göndermezse, potansiyel eşleşme olmuyor.