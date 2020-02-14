Yalnız değilim diyen Hadise Kaan Yıldırım'la beraber yaşamaya başlamış

Sosyal medyadaki seksi pozları nedeniyle sıklıkla magazin gündeminde adı geçen Hadise, bu kez aşk haberleriyle gündemi salladı. Özel hayatı hakkında konuşmaktan çekinmeyen Hadise, son olarak 'Yalnız olduğumu nereden çıkartıyorsunuz' demiş kafaları karıştırmıştı. Hadise'nin aşk bombası patlak verdi.