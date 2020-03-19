Yalın Koronavirüs tedbiriyle Instagram'dan konser verdi rekor kırdı

Konsere katılan kullanıcılar yorumlarda istek parçada bulundu ve konser için teşekkür etti. Şarkıcı Yalın canlı yayında, "Ne kadar süre evde duracağımız belli değil. Konser vermeye karar verdiğimizden beri kendimi en iyi hissettiğim an oldu herhalde. Amacım haftada bir defa yapmak" dedi. Yaklaşık yarım saat süren konser sonucunda Yalın hayranlarından takdir topladı.