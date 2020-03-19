Yalın Koronavirüs tedbiriyle Instagram'dan konser verdi rekor kırdı
Koronavirüs tedbiri kapsamında eve kapananlar için Yalın, konser verdi, rekora koştu. Yalın'ın mini konseri, 7 Harbiye Açıkhava sahnesini dolduracak kişi sayısı kadar izlemeye ulaştı.
Şarkıcı Yalın, geçtiğimiz günlerde Koronavirüs tedbiriyle eve kapanıp kalanlar için sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın açarak mini bir konser verdi. Hayranları tarafından takdir toplayan Yalın'ın bu videosu izlenme rekoru kırdı.
İlk kez Instagram'da canlı yayın açarak şarkı söyleyen Yalın, anlık izlenmede 32 bin 400, toplam izlenmede ise 201 bin kişiye ulaştı. Bir stadyum konserinde buluşabilecek onbinlerce izleyiciyi evinin salonuna sığdıran Yalın, 20 dakikalık yayında yaklaşık 7 Harbiye Açıkhava sahnesini dolduracak dinleyiciye ulaştı.
Peki, ne olmuştu?
Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla birçok kişi evden çıkmamaya başladı. Yalın da evden çıkmayan ve canları sıkılan hayranlarına moral vermek için sosyal medya hesabından canlı mini bir konser verdi.
Konsere katılan kullanıcılar yorumlarda istek parçada bulundu ve konser için teşekkür etti. Şarkıcı Yalın canlı yayında, "Ne kadar süre evde duracağımız belli değil. Konser vermeye karar verdiğimizden beri kendimi en iyi hissettiğim an oldu herhalde. Amacım haftada bir defa yapmak" dedi. Yaklaşık yarım saat süren konser sonucunda Yalın hayranlarından takdir topladı.