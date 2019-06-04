Yalı davasında beraat kararı çıkan Ebru Gündeş'e bakanlıktan itiraz

Ebru Gündeş ve eşi Rıza Sarraf, Kanlıca'daki Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011 yılında satın almış ve yalıya hem kaçak kat çıktıkları hem de asansör yaptırdıkları tespit edilmişti. Yaşanan olay sonrası Ebru Gündeş'in beraat ettiği davada inşaat mühendisine ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.