Yalı davasında beraat kararı çıkan Ebru Gündeş'e bakanlıktan itiraz
Ebru Gündeş'in imara aykırı yalı tadilatı davası geçtiğimiz ay sonra ermişti. Ünlü sanatçının beraati hakkında verilen karara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan itiraz geldi.
Ebru Gündeş ve eşi Rıza Sarraf, Kanlıca'daki Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011 yılında satın almış ve yalıya hem kaçak kat çıktıkları hem de asansör yaptırdıkları tespit edilmişti. Yaşanan olay sonrası Ebru Gündeş'in beraat ettiği davada inşaat mühendisine ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.
Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, mahkeme cezayı erteledi. Karardan bir gün sonra eski İBB CHP meclis üyesi Hüseyin Sağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak karara itiraz edip etmeyeceğini sordu.
Beraat kararına itiraz: Bakanlıktan Sağ'a gelen yanıtta beraat kararının kendilerine 10 Nisan'da tebliğ edildiği belirtildi. Yazıda "12 Nisan'da beraat kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
New York'a gitmişti: Öte yandan Reza Zarrab'ın “Gel” teklifine her seferinde 'Can güvenliğim yok, asla gitmem' deyip geri çeviren Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda Alara’yı ve menajeri Sedef Arım ile New York’a gitmişti.