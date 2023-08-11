Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı kazancıyla dudak uçuklattı!
Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir bölüm başına aldığı fiyatla akıllara durgunluk verdi.
Geçtiğimiz eylül ayında STAR TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve herkesi ekranlara kitleyen Yalı Çapkını dizisi ile büyük bir üne kavuşan Mert Ramazan Demir, dizinin yeni sezonunda kazanacağı ücretle gündeme bomba gibi düştü.
UFO, Şahmaran gibi Netflix yapımlarıyla adını duyurmayı başaran 25 yaşındaki yakışıklı oyuncu son dönemde Yalı Çapkını dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı ilişki gündemlerden düşmüyor.
Sevgilisiyle çıktıkları tatilde samimi görüntüleri yakalanan ünlü isim Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisinin hayranlarından linç yesede kariyerindeki başarısını koruyor.
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Ferit karakteriyle fırtınalar estiren Mert Ramazan Demir'in aylık kazancı da ortaya çıktı.