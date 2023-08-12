Yalı Çapkını dizisinden hayranları üzecek veda haberi!

Sezon finaline giderek ekranlara kısa bir süre ara veren dizi yeni sezona birçok veda ile giriş yapacak. Dizide Saffet rolüyle yer alan Ediz Akşehir ile Tarık karakteri ile yer alan Baran Bölükbaşı'nın ayrılık haberinin ardından dizinin Pelo'su olarak bilinen genç oyuncu Buçe Buse Kahraman'ın da diziye veda edeceği öğrenildi.