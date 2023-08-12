Yalı Çapkını dizisinden hayranları üzecek veda haberi!
Yalı Çapkını dizisi ile adını duyuran dizinin başrollerinden biri olarak yer alan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman diziye veda ediyor. Kahraman, sezon finali yapan dizinin yeni sezonunda yer almayacak.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Gülçin Santıroğlu, Çetin Tekindor ve Gözde Kansu gibi hem genç ve yetenekli hem de usta oyuncuların yer aldığı sevilen dizi Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü devam ediyor.
Sezon finaline giderek ekranlara kısa bir süre ara veren dizi yeni sezona birçok veda ile giriş yapacak. Dizide Saffet rolüyle yer alan Ediz Akşehir ile Tarık karakteri ile yer alan Baran Bölükbaşı'nın ayrılık haberinin ardından dizinin Pelo'su olarak bilinen genç oyuncu Buçe Buse Kahraman'ın da diziye veda edeceği öğrenildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezona başlamak için gün sayan dizide, oynadığı karakter ile sezona damgasını vuran Buçe Buse Kahraman dizinin kadrosundan ayrıldı.
Kadrodan apar topar ayrılan ve henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan genç oyuncunun ayrılık sebebi ise henüz bilinmiyor. Fakat Kahraman'ın yeni projeler için görüşmelere başladığı söyleniyor.