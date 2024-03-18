Yalan rüzgarı bile yavan kaldı

Geçtiğimiz haftalarda Eyüp sultandaki orman yolunda yaşanan kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur’un çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci için adli makamlar ivedilikle gereğini yapmalılar. Ortada acılı bir baba, eş ve bir yaşında masum çocuk var. Kamu vicdanı var…

Şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u İstanbul Havalimanı’na götüren sürücü Ayşe Ceren Saltoğlu’nun bile tutuklandığının, buna karşılık yurt dışına kaçış planını organize ettiği ileri sürülen baba Bülent Cihantimur’un ifadesi alınıp serbest bırakılması Aci ailesinin acısını hafifletmez.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeye çağrılan Bülent Cihantimur 15 Mart’ta ifade verdi.

İfadesinde; olanları eski eşinin araması sonucu öğrendiğini,

Eve geldiğini,

Evde oğluyla baş başa konuştuğunu,

Eylem’le Timur’u yurt dışına kaçırma planını yaptığını,

Delilleri gizlediğini, Her şeyi organize ettiğini,

Valizlerin hazırlandığını,

Oğlunu havalimanına kendi aracıyla götürürken aracın şarjının bitmesini…

Ve bütün bunları ifadesinde söyleyebilir miydi?

Tabi ki HAYIR öyle de yaptı zaten

Türkiye’den Mısır’a, Mısır’dan ABD’ye uçmak için milyonlar gerekli. Eylem Tok milyonları çantasında gezdirmediğine göre ödemenin biri tarafından yapılmış olması gerekiyor. Bülent Cihantimur kaçış planının organizatörü ve ana sponsoru olmak yerine vicdanlı bir insan olmayı seçseydi kartı kapatıp kaçmalarına engel olabilirdi.

Olmadı…

Şöförü Ayşe Ceren Saltoğlu suçluyu kayırma suçundan tutuklanırken bunca işi planlayan Bülent Cihantimur’ sadece adli kontrol tedbiri uygulanması ne kadar adil ve adaletli.

Aci ailesinin acısı yok sayılamaz. Aci ailesi kazanın olduğu ilk günden bu yana hep “biz adalete güveniyoruz” cümlesini kurdu. Güvendikleri adalet mutlaka gerekeni yapacaktır. Adalet denge sağlayacaktır.

Bu konuda Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’un sürece kayıtsız kalmayacağını ve gerekli mercilere gereğinin yapılması talimatını vereceğini konusunda kendilerine güveniyorum.

Ekme, su, aş bulmak gecikebilir,

Temele taş bulmak gecikebilir,

Devlete baş bulmak gecikebilir,

Adalet gecikmez! Tez verilmeli…