Yakınlarını kaybetti! Kastamonu Bozkurt'taki felaketi anlattı: Çok acı vericiydi

Kapımızın önüne kadar geldi: Felaketini anlatan Gür "Evimizin sağ tarafında lise var, şöyle bir baktım, lisenin bahçesinden doğru odunlar, ev eşyası, dükkan eşyası, görebildiğimiz her şey selin önünde kapımızın önüne kadar geldi." dedi.