Yakınlarını kaybetti! Kastamonu Bozkurt'taki felaketi anlattı: Çok acı vericiydi
KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında 2 yakınını kaybeden bir vatandaş, kendisinin de dışarı çıkıp sele kapılmaktan eşinin uyarıyla kurtulduğunu söyledi.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında ilçede bir çok ev kullanılamaz hale geldi. Selden zarar gören binalardan birinde yaşayan İsmet Gür, felakette 2 yakınını kaybetti. Kendisinin de sel sırasında dışarıya çıkmak üzere olduğunu anlatan Gür, eşinin uyarısıyla sele kapılmaktan kurtulduğunu anlattı.
Gür’ün yaşadığı binada bulunan 2 daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Kapıları kırarak içeriye dolan sel, ev eşyalarının tamamına zarar verdi.
Dışarıya çıkma, sel geliyor: Olayın olduğu gün evinin balkonunda oturduğunu ve dışarıya çıkmak üzere olduğunu söyleyen İsmet Gür, “Eşim balkondan olayı görünce ‘Dışarıya çıkma, sel geliyor’ dedi." ifadelerini kullandı.
Kapımızın önüne kadar geldi: Felaketini anlatan Gür "Evimizin sağ tarafında lise var, şöyle bir baktım, lisenin bahçesinden doğru odunlar, ev eşyası, dükkan eşyası, görebildiğimiz her şey selin önünde kapımızın önüne kadar geldi." dedi.