Yakın plan yakın takip

CHP İl Binasında 4 saat boyunca sayılan Türk lirasına, Euro’larda eşlik etti. Balya balya yapılan bu paraların kaynağı nereden? CHP İstanbul İl yönetiminin konuyla ilgili yaptığı her açıklama kuşkuyu iyice arttırıyor.

Konunun merkezinde CHP İl binası olması için alınan mekân var. Bu mekânın tüm ödemesi Hazine yardımından yapılmış. Ödemenin yapıldığı hesap, CHP’nin kendi resmi hesabı.

CHP İl binasının tapudaki rayiç bedelini düşük gösterip, kalan meblağ elden ödenmiş olabilir mi? Bu durum kanunda suç teşkil eder, vergi kaçırmaya girer.

Para sayma görüntülerinde Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak bilinen ve resmi danışmanı Fatih Keleş’te var. Keleş’in aşırıya kaçan davranışlarının ardındaki gücü İmamoğlu’ndan aldığı ortada. Öyle ki

müteahhitlerin ilk uğrak yeri.

Zaten Ekrem İmamoğlu para sayma görüntülerinin ardından Fatih Keleş’i “Benim çok değer verdiğim can yol arkadaşım” diyerek koruma kalkanına aldı.

Para sayma görüntülerindeki diğer bir isim Ekrem İmamoğlu’nun inşaatlarının genel müdürü Tuncay Yılmaz.

Tuncay Yılmaz’a, Ekrem İmamoğlu’nun güveni tam ki aile şirketlerinin başına geçirmiş.

CHP İl yönetimi bu paranın kaparo olduğunu söyledi. Ama kaparo satıştan önce ödenir. Burada tersine satıştan sonra ödeniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun en yakınında en çok güvendiği isimler ve balya balya paraların olduğu kadraj şüphe çekici değilse, nedir?

Bu paraların kaynağı neresi?

Bu paraları kim ya da kimler gönderiyor?

Bu paralar nereye harcanacak?

Bu paralar herhangi bir iş öncesi “önce öde, gerisi bizde” nin kaporası mı?

Bu para belediye aitse neden belediye kasasında değil de orta yerde.

Bu paranın kaynağı açıklanmazsa İmamoğlu hem kendini hem CHP’ne büyük zarar verir.

CHP üyelerine, seçmenlerine bu durum açıklanmalı.

Yoksa kaynak Pensilvanya mı?

Ekrem İmamoğlu’na kurulmuş bir komplo mu?

Bir de benim merak ettiğim görüntüleri kim çekti, kim servis etti. Görüntüler yakın plan demek ki içerden biri