Yakalanmadan önce Ümitcan Uygun internette bakın ne aratmış! Esra Hankulu'yu öldürüp yatakta pozisyon vermişti
ANKARA'da Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada savcının 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep ettiği tutuklu sanık Ümitcan Uygun'la (28) ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı.
Uygun tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek serbest bırakıldı. Adli Tıp raporunda künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu Esra'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Esra'nın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun hakkında 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Celse arasında mütalaasını sunan savcı, Esra Hankulu'nun, 3 Ağustos 2021'de sanıkların tamamı evdeyken, künt kafa travmasına bağlı iç kanama sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.