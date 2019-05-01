Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'dan tebdili kıyafet denetim Gören şaştı kaldı

Bazı yerlerde görmüş olduğumuz ufak eksiklikler var. Yasal işleme başlamadan önce gereken tutanakları tuttuk ve süre verdik. Arkadaşlarda bizlere söz verdiler, gerekli çalışmaları yapacaklar. Burada önemli olan vatandaşın sağlıklı bir ürün yemesi için hem fırıncı arkadaşlar hem de belediye başkanı olarak ben 7/24 emirlerindeyim.