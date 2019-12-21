Yağmur Sarnıç'ın çocuklarına şiddet uyguladığı kanıtlandı Emre Aşık velayeti aldı

Çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç, birkaç ay önce magazin gündemine olay videolarla bomba gibi düşmüştü. Eşi Yağmur Sarnıç'tan icra yoluyla çocuklarını alma isteyen Emre Aşık, suçlu gibi gösterilmiş olaylar birbiri ardına patlak vermişti. Gerçekleri iki çocuğun öğretmenleri ortaya çıkardı.