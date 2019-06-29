Yağmur Sarıoğlu'ndan kendisini eleştiren takipçisine ayar

Ancak fotoğrafın altına gelen "Acaba bu adama parası olmadan da bakar mısın? Kandırmayalım kendimizi" yorumuna sessiz kalamadı. "Üf bir bitmediniz. Biz birlikte olmaya başladığımızda eşim 18 yaşındaydı ve milyon dolar yerine 7000 liralık arabaya biniyor, boş mukaveleye oynuyordu" diye cevap veren Sarıoğlu sözlerine şöyle devam etti: