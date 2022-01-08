Yağmur kar fırtına geliyor! Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı: İstanbul Ankara İzmir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Uzman isim Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabük, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Şiddetli yağış uyarısı: Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelerde "Muğla çevrelerindeki sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Pazar günü gece saatlerine kadar güneydoğu ilçelerinde (Marmaris, Datça, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye) aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2/12saat) olması bekleniyor. Şiddetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.