Yağmur Atacan'la evliliğine yapılan yoruma Pınar Altuğ cevabı yapıştırdı

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la fotoğraf paylaşmasının ardından binbir türlü eleştiri yorumları yapılıyor yine o tarzda bir yorum Altuğ'u oldukça kızdırdı. Bu fotoğrafın altına yorum yapan bir kullanıcı, "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" diye yazdı.