Yağmur Atacan'a sinirlendi Pınar Altuğ su şişesini kafasına vurarak uyardı

Yağmur Atacan'a sinirlendi Pınar Altuğ su şişesini kafasına vurarak uyardı

Geçtiğimiz günlerde kendisini gözetleyen magazin muhabirlerini ifşa ederek gündeme gelen Pınar Altuğ, yine gizlice görüntülendiği bir anda eşine sinirlenmesiyle olay oldu.

Yağmur Atacan'a sinirlendi Pınar Altuğ su şişesini kafasına vurarak uyardı - Sayfa 1

Tatiline lüks teknelerinde devam eden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, bu sefer birbirlerine ettikleri iltifatlarıyla değil, tartıştığı anlarla gündeme geldi. Her fırsatta sosyal medya hesabından eşini paylaşarak övgü dolu sözler yazan Altuğ, bu sefer Yağmur Atacan'a fena kızdı.

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Yağmur Atacan'a sinirlendi Pınar Altuğ su şişesini kafasına vurarak uyardı - Sayfa 2

Bodrum'da yer alan Cennet Koyu'na teknelerini demirleyen ikilinin tartıştığı anlar, kameralara yansıdı. Sudan çıktıktan sonra eşinin elinden telefonu bırakmamasına sinirlenen Pınar Altuğ, elindeki su şişesini Yağmur Atacan'ın kafasına dokundurarak uyarılarda bulundu.

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Yağmur Atacan'a sinirlendi Pınar Altuğ su şişesini kafasına vurarak uyardı - Sayfa 3

Görüntü alanlara sinirlenmişti: Öte yandan Pınar Altuğ, kendisini gizlice görüntüleyen magazin muhabirlerine "Ağaçların arkasında saklanan gazeteci arkadaşlarım, anlıyorum görevinizi yapıyorsunuz ama saatlerce kalıp görüntü almanız ne kadara doğru? Lütfen bizim de tatilde olduğumuzu hatırlayın." şeklinde seslenmişti.

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Yağmur Atacan'a sinirlendi Pınar Altuğ su şişesini kafasına vurarak uyardı - Sayfa 4

Eşini paylaşmıştı: Öte yandan Pınar Altuğ, "Çooookkk seviyorummmmm" diyerek önceki akşam eşiyle bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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