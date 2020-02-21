Yağışlar ne zaman bitecek? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Sel, su baskını ve yıldırım uyarısı

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.