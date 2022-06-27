Yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji'den kırmızı ve sarı kodlu uyarı AFAD uyardı "Alt katta oturanlar üst katlara çıksın"
Meteoroloji 27 Haziran hava durumu raporuna göre yurt genelinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Şiddetli yağışın süresinin 36 saati geçeceği bekleniyor. Bugün için 6 il kırmızı, 9 il turuncu, 8 il ise sarı kodla uyarıldı. AFAD ise Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışların şiddetini artıracağını açıkladı .İşte bölge bölge son durum...
Çok fena geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 23 kentte şiddetli yağış bekleniyor. 6 il için kırmızı, 9 il için turuncu, 8 il için ise ise sarı alarm verildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
AFAD, Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışların, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağını açıkladı. Tüm ekipler teyakkuza geçirildi.
Yağış ne zaman bitiyor?
Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerindeki yağışlı havanın, yurdun kuzeydoğusuna doğru etkisini azaltacağını, hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın yurdu terk edebileceğini söyledi.
Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. AFAD bölgede yaşayan vatandaşlar için "Alt katta oturanlar üst katlara çıksın" uyarısında bulundu.