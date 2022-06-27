Yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji'den kırmızı ve sarı kodlu uyarı AFAD uyardı "Alt katta oturanlar üst katlara çıksın"

Çok fena geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 23 kentte şiddetli yağış bekleniyor. 6 il için kırmızı, 9 il için turuncu, 8 il için ise ise sarı alarm verildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.