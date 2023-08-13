Yabancı uyruklular cadde ortasında dehşet saçtı! Döner bıçağıyla yoldan geçen çocuğa saldırılar
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yabancı uyruklu iki grup bilinmeyen nedenle cadde ortasında satırlarla ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavga anı kameralara yansıdı.
Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasında satırlı, bıçaklı, sopalı kavga çıktı.
Yabancı uyruklu saldırganın savurduğu sallama darbelerinde 2 kişi hafif yaralandı. Olay anına ait görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olaylar sırasında çevredeki iş yerleri ve evler zarar gördü, bazı sakinler yaralandı.
Mahalleli, kendileri ve çocuklarının da zarar görebileceğini söyleyerek, olayların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.
“Birbirlerine ölümüne vuruyorlar, araya gidip ayırmaya da korkuyoruz”
Yaşanılan olaylar sonrası korktuklarını ve dışarıya çıkamaz hale geldiklerini söyleyen mahalle sakini Celal Konuk, “Akşam evde oturuyorduk, sanki kıyamet koptu büyük bir ses bağrışma çağrışma aşağıya inmeye korktuk ve pencereden baktığımızda 3-4 kişi sallama diye tabir edilen döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırıyorlar."