Wilma Elles'ten taciz itirafı: Benim hatam, o arabaya hiç binmemeliydim!
Ünlü oyuncu Wilma Elles İstanbul'da uğradığı tacizi anlattı. Kendisine yardım etmek için durduğunu düşündüğü servise bindiğini ve ardından tacize uğradığını ifade eden Elles 'Benim hatamdı' dedi.
Son günlerde kadın oyuncuların taciz itirafları art arda gündeme geliyor. Bir taciz itirafı da oyuncu Wilma Elles'ten geldiÖyle Bir Geçer zamanki dizisindeki Caroline rolüyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, İstanbul'da yaşadığı tacizi yıllar sonra anlattı.
Yıllar önce bir servis şoförünün tacizine uğradığını açıklayan Elles'in tacizden kurtuluş hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Bindiği minibüsün şoförünün aracı tenha bir yere çektiğini söyleyen oyuncu araçtan titreyerek indiğini söyledi.
Başarılı oyuncu, yokuş çıkmak üzereyken yanına yaklaşan minibüsün şoförünün kendini yokuş başına kadar çıkarmayı teklif ettiğini söyledi.
Ardından bindiği minibüsü tenha bir yere çeken ve perdeleri kapatan şoförün tacize başladığını söyleyen Wilma Elles, şoförü kendisiyle bir başka yerde görüşeceğini söyleyerek kandırdığını ve kurtulduğunu itiraf etti.