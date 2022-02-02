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Wilma Elles'ten taciz itirafı: Benim hatam, o arabaya hiç binmemeliydim!

Wilma Elles'ten taciz itirafı: Benim hatam, o arabaya hiç binmemeliydim!

Ünlü oyuncu Wilma Elles İstanbul'da uğradığı tacizi anlattı. Kendisine yardım etmek için durduğunu düşündüğü servise bindiğini ve ardından tacize uğradığını ifade eden Elles 'Benim hatamdı' dedi.

Wilma Elles'ten taciz itirafı: Benim hatam, o arabaya hiç binmemeliydim!

Son günlerde kadın oyuncuların taciz itirafları art arda gündeme geliyor. Bir taciz itirafı da oyuncu Wilma Elles'ten geldiÖyle Bir Geçer zamanki dizisindeki Caroline rolüyle tanınan Alman oyuncu Wilma Elles, İstanbul'da yaşadığı tacizi yıllar sonra anlattı.

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Wilma Elles'ten taciz itirafı: Benim hatam, o arabaya hiç binmemeliydim!

Yıllar önce bir servis şoförünün tacizine uğradığını açıklayan Elles'in tacizden kurtuluş hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Bindiği minibüsün şoförünün aracı tenha bir yere çektiğini söyleyen oyuncu araçtan titreyerek indiğini söyledi.

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Wilma Elles'ten taciz itirafı: Benim hatam, o arabaya hiç binmemeliydim!

Başarılı oyuncu, yokuş çıkmak üzereyken yanına yaklaşan minibüsün şoförünün kendini yokuş başına kadar çıkarmayı teklif ettiğini söyledi. 

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Wilma Elles'ten taciz itirafı: Benim hatam, o arabaya hiç binmemeliydim!

Ardından bindiği minibüsü tenha bir yere çeken ve perdeleri kapatan şoförün tacize başladığını söyleyen Wilma Elles, şoförü kendisiyle bir başka yerde görüşeceğini söyleyerek kandırdığını ve kurtulduğunu itiraf etti.

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