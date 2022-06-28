WhatsApp'tan devrim gibi güncelleme! Çok yuva yıkacak...
Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok ses getirecek yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.
Çevriçiçi mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Gelecek olan güncelleme ise birçok kişinin başını yakacak gibi görünüyor.
Geçen günlerde platformun bir ‘mesaj düzenleme’ özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ekran görüntüleriyle görülen bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu aktarılmıştı.
Bunun yanı sıra mesajlaşma uygulamasında herkesin bildiği gibi mesajları silme özelliği bulunuyor. Bu özellik, ‘Herkesten Sil’ veya ‘Benden Sil’ seçenekleriyle mesajları belli bir süre içinde silmenize olanak tanıyor.
Bugün ortaya çıkan yeni özellikle birlikte artık arkadaşlarınızın sildiği mesajları geri almasını söyleyebileceksiniz.