WhatsApp'ta koronavirüs etkisi devam ediyor! 2 yeni özellik entegre etti

Ancak WhatsApp’ın bu alanda sadece 4 kişi ile görüntülü konuşmaya izin vermesi eleştirileri de beraberinde getiriyordu. Görünün o ki WhatsApp sosyal izolasyon ile birlikte değişen kullanıcı alışlanlıklarına ayak uydurmak için ilk adımı attı.