WhatsApp’da kullanıcıların kafası karışık: 'Çevrim içi' özelliği ilişkilerde güven sorunu oluşturacak!

“İlişkilerde güven sorunu oluşturacağını düşünüyorum”

Günde yaklaşık 6-7 saatini WhatsApp’ta harcadığını belirten Aleyna Doğan, “Bu özelliğin iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık günümüzde ilişkilerde aldatmalar çoğaldığı için güven açısından iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünmüyorum. Ben de bu kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. İlişkilerde güven sorunu oluşturacağını düşünüyorum” diye konuştu.