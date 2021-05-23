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Whatsapp kullananlar dikkat! Bir mesajla ele geçiriyorlar

Whatsapp kullananlar dikkat! Bir mesajla ele geçiriyorlar

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir kötü amaçlı yazılımla hackerların hedefi oldu.

Whatsapp kullananlar dikkat! Bir mesajla ele geçiriyorlar

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta hesap kaybetmenin mümkün olduğu ortaya çıktı. Bunun için tek yapılması gereken bir bağlantıya tıklamak ya da bir kod göndermenin gerekli olduğu belirtildi.

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Whatsapp kullananlar dikkat! Bir mesajla ele geçiriyorlar

İngiliz Express gazetesi hacker'ların WhatsApp hesaplarını ele geçirmek için başvurdukları yeni yöntemi yazdı.

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Whatsapp kullananlar dikkat! Bir mesajla ele geçiriyorlar

Buna göre, hacker'lar kullanıcılara bir mesaj gönderiyor. Mesajda 6 haneli bir kod yer alıyor.

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Whatsapp kullananlar dikkat! Bir mesajla ele geçiriyorlar

Mesajda 'Merhaba, üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim, bana kodu geri gönderebilir misiniz lütfen? Acil bir durum' ifadesi yer alıyor.

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