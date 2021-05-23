Whatsapp kullananlar dikkat! Bir mesajla ele geçiriyorlar

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta hesap kaybetmenin mümkün olduğu ortaya çıktı. Bunun için tek yapılması gereken bir bağlantıya tıklamak ya da bir kod göndermenin gerekli olduğu belirtildi.