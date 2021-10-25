WhatsApp ile PCR testi sahtekarlığı! e-Nabız'a bile düştü
İSTANBUL'DA yeni bir PCR testi sahtekarlığı ortaya çıktı. Esenler'de bulunan bir laboratuvar özellikle yabancı turistlere, WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesi ile negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenliyor.
DHA kamerasına yansıyan pazarlık sonucu sahtekarların turistlere, 200 lira karşılığı düzenlediği negatif sonuçlu PCR testi 2 saat içinde Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine düştü.
Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışına çıkışlarda "negatif sonuçlu PCR testi ibrazı" zorunlu kılınmıştı. İstanbul'da sahtekarların, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden gönderilen pasaport, ya da kimlikle negatif sonuçlu PCR testi düzenlediği ortaya çıktı.
Özellikle yabancı uyruklu kişilere verilen negatif PCR testi belgesine bazı turizm acenteleri aracılık ediyor. Turistler hiç örnek vermeden ortalama 2 saat içinde negatif sonuçlu belge yine WhatsApp üzerinden ellerine ulaşıyor. Sonuç Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sistemine de kısa süre içinde düşüyor. Sahtekarlar, Esenler'de bir laboratuvar aracılığıyla çıkardıkları negatif sonuçlu PCR testi için 200-300 lira arasında değişen ücret talep ediyor.
Pazarlıkla 200 liraya alındı
DHA ekibi, sahtekarların oyununu gözler önüne serdi. İki İranlı ve rehberleri, bir seyahat acentası çalışanı Kadir A. isimli kişiyle iletişime geçti. Rehber, öğle saatlerinde aradığı Kadir A.'ya İran uyruklu turistlerin akşam saat 18.00'da uçağı olduğunu ancak Anadolu Yakası'nda olduklarından dolayı numune veremeyeceklerini söyledi. Kadir A., "Laboratuvarla görüşüp size dönerim. Biraz zor oluyor o işler" cevabını verdi. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra Kadir A. rehberi tekrar aradı. Kadir A., laboratuvarla konuştuğunu ve pasaportların gönderilmesini istedi. Negatif PCR testi sonucunun uçuşa yetişmesi için acil çıkarılması gerektiği, bunun da fiyatının farklı olduğunu belirtti. Test başına 250 lira ücret, pazarlıkla 200 liraya indirildi ve pasaportların fotoğrafları WhatsApp üzerinden Kadir A.'ya gönderildi.