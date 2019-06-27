WhatsApp ile Facebook'tan bomba işbirliği! Artık iki yerde de görünecek
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sosyal paylaşım platformu Facebook ile senkronize olabilecek yeni bir özelliğini test ediyor.
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın beta sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Henüz kesinleşmeyen bu özellik, kullanıcıların WhatsApp Durumlarını, Facebook Hikayeler’de paylaşmalarına imkan tanıyor.
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ABD’li sosyal medya devi Facebook çatısı altında faaliyet gösteren popüler platform, kullanıcıların WhatsApp Durumlarını Facebook’ta paylaşabilmelerine olanak sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
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Ayrıca bu özellik aktif hale geldiğinde WhatsApp Durumunuzu Facebook’ta paylaşmak için WhatsApp hesabınızı sosyal medya hesabınıza bağlanmanız gerekmeyecek.
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Durumların hemen altında görünecek
Eğer WhatsApp’ın beta programındaysanız, söz konusu paylaşım özelliğini Durumunuzun hemen altına görebileceksiniz.
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