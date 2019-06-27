WhatsApp ile Facebook'tan bomba işbirliği! Artık iki yerde de görünecek

WhatsApp ile Facebook'tan bomba işbirliği! Artık iki yerde de görünecek

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sosyal paylaşım platformu Facebook ile senkronize olabilecek yeni bir özelliğini test ediyor.

WhatsApp ile Facebook'tan bomba işbirliği! Artık iki yerde de görünecek - Sayfa 1

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın beta sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Henüz kesinleşmeyen bu özellik, kullanıcıların WhatsApp Durumlarını, Facebook Hikayeler’de paylaşmalarına imkan tanıyor.

16
WhatsApp ile Facebook'tan bomba işbirliği! Artık iki yerde de görünecek - Sayfa 2

ABD’li sosyal medya devi Facebook çatısı altında faaliyet gösteren popüler platform, kullanıcıların WhatsApp Durumlarını Facebook’ta paylaşabilmelerine olanak sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

26
WhatsApp ile Facebook'tan bomba işbirliği! Artık iki yerde de görünecek - Sayfa 3

Ayrıca bu özellik aktif hale geldiğinde WhatsApp Durumunuzu Facebook’ta paylaşmak için WhatsApp hesabınızı sosyal medya hesabınıza bağlanmanız gerekmeyecek. 

36
WhatsApp ile Facebook'tan bomba işbirliği! Artık iki yerde de görünecek - Sayfa 4

Durumların hemen altında görünecek
Eğer WhatsApp’ın beta programındaysanız, söz konusu paylaşım özelliğini Durumunuzun hemen altına görebileceksiniz.

46